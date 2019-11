Die technische Auswertung ist eindeutig, oberhalb der Kursmarke von mindestens 66,50 US-Cent (besser den beiden Durchschnitten EMA 50/200) einhergehend mit einer positiven Nachrichtenlage zum Handelsstreit zwischen den USA und China wären Kursgewinne an das nächsthöhere Widerstandsniveau von 72,45 US-Cent vorstellbar. Mittelfristig dürfte das 61,8 % Fibonacci-Retracement im Fokus stehen und erlaubt auf Sicht der nächsten Monate sogar einen Kursanstieg an 79,09 US-Cent. Für dieses Szenario können sich Investoren gewinnbringend durch eine Beteiligung beispielsweise an dem Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE1M24 engagieren. Fällt der Baumwollpreis mindestens per Wochenschlusskurs unter das Niveau von 60,00 US-Cent zurück, müssten noch einmal die Jahrestiefs bei 56,19 US-Cent als Unterstützung herhalten. Sollte dieses Niveau für eine nachhaltige Stabilisierung nicht ausreichen, wären für die nächsten Monate Rückläufer sogar auf 55,00 bzw. glatt 50,00 US-Cent vorstellbar.

Baumwolle (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: