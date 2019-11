Bei Daimler dürfte man auf eine andere Reaktion der Anleger an der Frankfurter Börse auf die gestrigen Restrukturierungspläne gehofft haben. Am Ende des XETRA-Handels steht ein charttechnisches Verkaufssignal und ein Tagesminus von 4,48 Prozent auf 51,14 Euro für die DAX-notierte Automobil-Aktie zu Buche. Fast auf Tagestief ging es aus dem Handel, in dem Daimlers Aktienkurs die Unterstützungszonen bei 52,05/52,43 Euro und zudem ...