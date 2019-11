Alstom mit vollem Auftragsbuch

Der Aktie (37,39 Euro; FR0010220475) hat der gescheiterte Zusammenschluss gutgetan. Sie war an der Euronext Paris im Vorfeld der EU-Entscheidung – im schwachen Marktumfeld vom vergangenen Winter – bis auf ein Zwischentief bei 33,40 Euro gefallen. Unsere Stoppmarke bei 32,00 Euro hielt also. Anschließend ging es bis Mitte Juli kräftig nach oben, bis der Dividendenabschlag (Sonderzahlung von 5,50 Euro aus dem Verkauf der Energiesparte an GE) erfolgte. Seither pendelt der Kurs in einer engen Range zwischen 37,00 und 39,00 Euro, obwohl die Geschäftszahlen für das Q1 des Gj. 2019/20 (per 31.3.) ein gemischtes Bild zeigten. Wichtiger war aber der Test der technischen Unterstützung durch Großaktionär Bouygues. Der französische Mischkonzern warf im September rd. 29 Mio. Alstom-Aktien (ca. 13% des Grundkapitals) zu 37,00 Euro auf den Markt. Er erlöste knapp 1,1 Mrd. Euro und senkte seine Beteiligungsquote auf 14,7%.

Hoffnungen machen die Hj.-Zahlen: Sie zeigen ein Plus von 8% auf ein Rekordniveau von 41,3 Mrd. Euro beim Auftragsbestand, einen Umsatzzuwachs von 3% auf 4,1 Mrd. Euro und eine EBIT-Verbesserung um 5% auf 319 Mio. Euro. Damit übertrafen die Franzosen die Analystenerwartungen, was der Aktie aber nur kurz half. Denn mit Blick auf das 2020/21er-KGV von 19 und auf die Dividendenrendite von 1,6% ist der Wert aktuell fair bewertet.

Wir stufen Alstom daher auf Halten ab. Den Stopp belassen wir unverändert bei 32,00 Euro.

PLATOW Börse 4 Wochen gratis lesen.

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.