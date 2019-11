× Artikel versenden

E-Gaming Gaming-Industrie - 200 Milliarden und größer als Hollywood

Experten sind sich einig: Der Markt für E-Gaming könnte in wenigen Jahren über 200 Mrd. US-Dollar schwer sein. Mit Videospielen wird schon heute jährlich dreimal mehr verdient, als mit Hollywood-Blockbuster Filmen. Die nächsten Stars am Entertainment-Himmel werden E-Sport Athleten sein, die wie Filmstars gefeiert werden. Davon wird E-Sport massiv profitieren. Mit 2 Milliarden US-Dollar Marktpotenzial gehört dem E-Sport die Zukunft und dieser Markt wächst innerhalb des E-Gaming Sektors am stärksten.





