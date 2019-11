Wenn die SAP-Aktie nach den positiven Analystenkommentaren wieder Fahrt aufnehmen kann, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte rentieren.

Nach den starken Kursrückgängen im Sommer 2019 auf bis zu 104 Euro und einer darauf folgenden mehrwöchentlichen Seitwärtsbewegung, sprang die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) im Oktober nach der Veröffentlichung der 30-prozentigen Gewinnsteigerung und des 13-prozentigen Umsatzwachstums um zehn Prozent nach oben. Beflügelt von positiven Nachrichten, wie beispielsweise jener, bis zum 31.12.20 Rückkäufe von Aktien und/oder Ausschüttungen einer Sonderdividende im Gesamtumfang von 1,5 Milliarden Euro durchführen zu wollen, oder der Umsetzung neuerlicher Sparpotenziale, konnte die Aktie ihren Weg nach oben auch nach dem massiven Kurssprung fortsetzen.

Falls sich die Aufwärtsbewegung der SAP-Aktie, die in den neuesten Expertenanalysen mit Kurszielen von bis zu 150 Euro (Goldman Sachs) zum Kauf empfohlen wurde, in den nächsten Wochen das alte Allzeithoch bei 125 Euro überwinden kann, um danach zumindest auf 130 Euro anzusteigen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.