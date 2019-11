Aktionärsstruktur: Alexander Schütz und Cristobal Mendez de Vigo kaufen C-Quadrat zurück

Alexander Schütz und Cristobal Mendez de Vigo sind wieder mehrheitlich am österreichischen Asset Manager C-Quadrat beteiligt. Der Gründer und Vorstandsvorsitzende der österreichischen Investmentgesellschaft C-Quadrat, Alexander Schütz, und Vorstandsmitglied Cristobal Mendez de Vigo sind nach Freigabe der zuständigen Aufsichtsbehörden wieder Mehrheitsaktionäre an C-Quadrat. Als Minderheitsaktionär beteiligt sich die in Hongkong ansässige Vertriebs- und Investmentgesellschaft Jebsen Group. Die HNA Group ist aus dem Gesellschafterkreis ausgeschieden. Auf die Fonds von C-Quadrat wirken sich die Veränderungen nicht aus.C-Quadrat-Gründer und Vorstand Alexander Schütz kommentiert: "Wir freuen uns, dass wir diesen bedeutenden Schritt nun abgeschlossen haben und mit Jebsen einen Anker-Anteilseigner gewonnen haben, der auf eine mehr als 120-jährige Historie in Greater China zurückblickt. Gemeinsam werden wir unsere Wachstumschancen in Europa und Asien realisieren und unseren Kunden künftig ein noch breiteres Angebotsspektrum und größere geografische Abdeckung bieten."C-Quadrat setzt sich aus mehreren Asset-Managern zusammen. Gegründet wurde die Gesellschaft 1991 in Wien, heute hat sie auch Büris in London, Frankfurt, Paris, Genf, Zürich, Madrid, Yeravan und Tiflis.