Wenn sich die Nike-Aktie in den nächsten Wochen wieder in die Nähe des Allzeithochs aufschwingen kann, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Renditen sorgen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte die Nike-Aktie (ISIN: US6541061031) könnte die Nike-Aktie in den nächsten Tagen deutlich zulegen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Nike-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung auf. Im Rahmen dieser Bewegung kletterte der Wert am 18. April 2019 auf ein Hoch bei 90,00 USD. Anschließend konsolidierte er in einem aufsteigenden Dreieck seitwärts. Aus diesem brach er am 25. September 2019 nach oben aus und kletterte anschließend auf ein neues Allzeithoch bei 96,87 USD. Dort setzten Gewinnmitnahmen ein. Die Aktie fiel auf das Dreieck zurück und schloss auch das Gap, das sie am 25. September gerissen hatte.