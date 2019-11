Am 14. November hat Daimler einen Kapitalmarkttag durchgeführt. Dabei werden verschiedene Ziele bis 2022 publiziert. 2020 soll es im Industriegeschäft einen Margenrückgang geben. Um die mittelfristigen Ziele zu erreichen, wird Daimler an den Kosten arbeiten. Man will beim Personal 1 Milliarde Euro einsparen. Auch will man sich bei den Investitionen zurückhalten. Bei der Dividende soll es eine Ausschüttungsquote von 40 Prozent ...