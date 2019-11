Quartalszahlen, ein charttechnisches Kaufsignal - bei der Aktie von Cliq Digital kann man sich an der Frankfurter Börse derzeit nicht über fehlende positive Impulse beklagen. Im Aktienkursverlauf des Düsseldorfer Unternehmens ging es zuletzt steil nach oben. In der zweiten Oktoberhälfte wurde bei 2,01/2,03 Euro ein tragfähiger Boden gebaut, von dem aus die Cliq Digital Aktie bis auf gestern in der Spitze erreichte 2,65 Euro ...