Steinhoff verkauft langjährige Tochtergesellschaft Harveys and Bensons for Beds

Dass Steinhoff International sich von Konzernteilen wird trennen müssen, um die hohen Schulden zu begleichen, ist keine Überraschung. Man hat sich schon von diversen Beteiligungen getrennt, heute wird der nächste Verkauf gemeldet: Die Holdinggesellschaft der Sparte Harveys and Bensons for Beds, Blue Group Hold Co Ltd, geht an Alteri Investors. Damit trennt sich Steinhoff von Aktivitäten, die bereits seit dem Jahr 2005 zu dem ...