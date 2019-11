Cancom meldet die angekündigte erste Partnerschaft im Bereich der IT-Managementplattform AHP. „Das Unternehmen ExactlyIT wird den Vertrieb im nordamerikanischen Raum vorantreiben sowie begleitende Services anbieten”, kündigt der TecDAX-notierte Konzern aus München am Freitag an. Zu den finanziellen Details der Vereinbarungen macht die Gesellschaft keine Angaben.Cancom will das Netzwerk um die Plattform AHP für den globalen ...