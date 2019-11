Leichtes BIP-Wachstum in Europa

Linz (www.aktiencheck.de) - Deutschland, die ehemalige Konjunkturlokomotive der Eurozone, schrammt im Herbstquartal knapp an einer Rezession vorbei, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe im 3. Quartal leicht um 0,1% gegenüber dem Vorquartal zugelegt. [ mehr