Liebe Abonnenten,

Ein Großaktionär drückt bei CTS Eventim am Donnerstag massiv den Kurs. Bei einem Minus von rund 9 Prozent können Sie mit einem Turbo-Bull dagegenhalten. Unsere Empfehlung ist der Bull DF4RQL zum Kurs von 1,02 Euro. Wir halten den Abschlag angesichts der Platzierung in dieser Höhe übertrieben.

Die Meldung von dpa-afx:

Wie der Konzertveranstalter und Anbieter von Ticketsystemen mitteilte, will die KPS Stiftung von Firmengründer Klaus-Peter Schulenberg bis zu 8,2 Prozent der Stimmrechte veräußern.