08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 10/19.

16:30 Uhr, USA: Energieministerium Ölbericht (Woche).

17:30 Uhr, Deutschland: DIW-Podiumsdiskussion "100 Jahre deutsches Steuersystem", Berlin.

20:00 Uhr, USA: FOMC Sitzungsprotokoll 30.10.19.

Ohne Termin: Berlin: Deutscher Handelskongress - Der Deutsche Handelskongress ist Treffpunkt des deutschen Einzelhandels. Parallel zum Kongress finden die Messe "Retail World" und die Verleihung des "Deutschen Handelspreis" statt.

Ihr Redaktionsteam aus Berlin