Steckt die Weltwirtschaft in der nächsten großen Blase?

Berlin (www.aktiencheck.de) - Experten weltweit befürchten, dass die nächste große Wirtschaftskrise nicht mehr allzu weit entfernt ist, so die Experten von LYNX Broker.Immer deutlicher würden die Zeichen, dass sich die Wirtschaft bereits in den letzten Stadien einer neuen Blase befinde. Noch scheinen zwar negative Laufzeitprämien, Probleme im Repo-Markt und Schulden mit Negativzins und die Konflikte im weltweiten Handel nicht viel miteinander zu tun zu haben, allerdings könnte ein Crash in einem dieser Bereiche zu einer Kettenreaktion führen, so die Experten von LYNX Broker weiter. [ mehr