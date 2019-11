Nach dem jüngsten charttechnischen Kaufsignal bei der Heidelberger Druck Aktie ging dem Papier die Luft schnell wieder aus. Zwar konnte der Aktienkurs des Heidelberger Druckmaschinenbauers charttechnische Hindernisse zwischen 1,23/1,25 Euro und 1,28/1,29 Euro überwinden, doch schon bei 1,370/1,377 Euro zeigte sich in den letzten Tagen deutlicher Widerstand. Und so fällt zurück, was nicht mehr steigen konnte. Heute erreicht der ...