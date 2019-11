Nickel unter Druck - kurzfristig

Paris (www.aktiencheck.de) - Wenn China hustet, haben die Rohstoffmärkte eine Grippe, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Schließlich habe das Reich der Mitte als Wachstumsmotor der Welt eine enorme Bedeutung für die Rohstoffmärkte. Erst kürzlich hätten durchwachsene Konjunkturdaten wie die fallenden Erzeugerpreise (-1,6 Prozent) in China und Daten zum chinesischen Außenhandel für einen Dämpfer am Rohstoffmarkt gesorgt. [ mehr