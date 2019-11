Mining: Die wichtigsten News der Woche auf einen Blick!

Sicherheit ist wieder ein großes Thema in der Mining-Welt. Bei der Attacke auf einen Transport zur Boungou-Mine im Norden Burkina Fasos waren mindestens 39 Menschen gestorben und 60 verletzt worden. Der Überfall trifft den Betreiber Semafo aus Kanada hart. Der Betrieb soll erst wieder aufgenommen werden, wenn die Sicherheit gewährleistet ist. Die Anleger zogen ihre Schlüsse und warfen auch viele anderen Aktien von Firmen mit Mining-Assets in Afrika auf den Markt. Doch nicht jeder ist so skeptisch für den Kontinent. Barrick Golds-CEO Mark Bristow will beispielsweise nach der Akquisition von Randgold Resources im Vorjahr an seiner Strategie in Afrika festhalten. Zum einen ist der Kontinent sehr unterschiedlich. Der Norden Burkinas gilt schon lange als unsicher, während die Lage im Süden des Landes stabil ist. Zum anderen, so Bristow, ist das Asset wichtiger als die Jurisdiktion bei der Entscheidung über Investments. Allerdings mahnt der Südafrikaner seine Branche, die Wünsche der Gastgeber zu berücksichtigen: „Du kannst als ausländischer Investor nicht in ein Land gehen, ein nationales Vorkommen abbauen und dem Land nichts zurückgeben.“ Der Vorstandschef muss muss es aber auch wissen. Schließlich hat er jüngst erst einen Deal mit der Regierung in Tansania bezüglich Acacia Mining geschlossen und versprochen, mehr einheimische Mitarbeiter auszubilden und die Zahl der Ex-Pats zu reduzieren. Für die meisten Anleger dürfte so viel Differenzierung zu viel sein, das Wissen über die 55 Staaten ist sehr gering. Doch an Afrika führt langfristig kein Weg vorbei. Der Kontinent steht für 22 Prozent der weltweiten Landfläche, ist historisch gesehen am wenigstens exploriert worden und bietet dem Bergbausektor die größte Zahl an noch nicht entwickelten Weltklasse-Assets.

