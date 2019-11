Nicht nur in Deutschland läuft gerade die Hochsaison der Zahlen. Auch in anderen Regionen der Welt berichten Unternehmen, wie das dritte Quartal gelaufen ist. Die kanadische Global Atomic (WKN A2JAQL / TSX GLO) ist dabei keine Ausnahme.

Das Unternehmen, das sowohl im Uran- als auch im Zinkbereich tätig ist, meldet für das dritte Quartal einen Gewinn von 0,8 Millionen Dollar. Das entspricht 0,005 Dollar je Aktie. Der Gewinn wird dabei in einem Joint Venture in der Türkei erwirtschaftet. Hier kommt man auf einen anteiligen Gewinn von 2,2 Millionen Dollar. Die Explorationstätigkeiten in Afrika sind natürlich noch in der Verlustzone. Nach drei Quartalen macht Global Atomic ein Plus von 4,7 Millionen Dollar oder 0,033 Dollar je Aktie. Das türkische Engagement trägt dazu 7,9 Millionen Dollar Gewinn bei.