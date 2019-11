NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer kurzen Atempause ist die Rekordrally an den US-Börsen am Freitag in die nächste Etappe gegangen. Als Grund dafür, dass die bedeutenden New Yorker Indizes allesamt erneut Bestmarken erreichten, nannten Börsianer weitere positive Signale im US-chinesischen Handelsstreit.

Der Dow Jones Industrial schaffte es erstmals über die Marke von 27 900 Punkten. Eine Stunde nach dem Start rückte der Leitindex der Wall Street um 0,4 Prozent auf 27 904,54 Punkte vor, womit er nun auf ein Wochenplus von 0,8 Prozent zusteuert.