7C Solarparken kündigt eine Kapitalerhöhung an: Gegen Bezugsrechte will das Solarenergie-Unternehmen mehr als 2,62 Millionen neue Aktien platzieren. Die Anteilscheine sollen zu einem Preis von 3,05 Euro je 7C Solarparken Aktie ausgegeben werden. Die Bezugsfrist soll noch im November starten, kündigt die Gesellschaft aus Bayreuth am Freitag an. Eine konkrete Zeichnungsfrist nennen die Süddeutschen nicht.Aus der Kapitalerhöhung ...