Northern Bitcoin will Wandelanleihe ausgeben

Northern Bitcoin kündigt die Ausgabe einer Wandelanleihe an. Das Wertpapier soll über fünf Jahre laufen und mit 5 Prozent verzinst werden, während der Wandlungspreis bei 8 Euro je Northern Bitcoin Aktie liegen soll. „Der Gesellschaft liegen bereits Zusagen von internationalen strategischen Großinvestoren aus dem Blockchain-Sektor in Höhe von EUR 10.000.000 vor, das gesamte Volumen beträgt bis zu EUR 20.000.000”, heißt es am ...