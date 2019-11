Split-Off: Danaher will seine Dental-Tochter Envista ganz loswerden - an seine Aktionäre

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die[WKN: 866197] ist ein global tätiges Beteiligungsunternehmen, das weltweit mehr als 20 operativ tätige Unternehmen aus den Bereichen Diagnostik, Biowissenschaften, Umwelt- und Anwendungslösungen beherbergt. In der langen Unternehmensgeschichte erzielte das Danaher-Business-System überragende Erfolge und trimmte neu zugekaufte Tochterunternehmen schnell auf Erfolg und Rendite. Und mit über 20% Zuwachs über mehrere Jahrzehnte stellt man selbst Dauerrenner wie[WKN: A0YJQ2] in den Schatten.Als die Struktur zu komplex wurde, spaltete Danaher einen Teil ab und konzentrierte in der[WKN: A2AJ0F] sein klassisches Industriegeschäft, wie Tankstellenausrüstung, Telematik, Automation und brachte dies separat an die Börse. Und das Neustrukturieren geht munter weiter, nachdem man für $21,4 Mrd. das Biopharmageschäft von[WKN: 851144] übernommen hat, möchte man sich nun von der Dentalsparte trennen.