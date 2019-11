Jetzt noch keine Angst haben

What a difference a year makes. Genau heute vor einem Jahr erinnerte ich unter der Überschrift „Jetzt gierig sein“ an den Rat von Warren Buffett, an der Börse solle man Angst haben, wenn die anderen gierig sind, und gierig sein, wenn die anderen Angst haben.

Heute steht fest: Buffetts Rat war wieder einmal richtig. Größer könnte der Unterschied zwischen damals und heute nicht sein. Vor 12 Monaten herrschten an den Börsen Angst und Schrecken. Inzwischen sind DAX und S&P 500 wieder putzmunter und liegen gegenüber damals mit rund 15% im Plus. Zugegeben, kurz nach meinem Beitrag ging es noch mal runter, aber was soll’s? Den Tiefpunkt erwischt selbst ein Warren Buffett nicht.