Wirbel um Elektroautohersteller Tesla! Brennende Autos und Gigafactory

Neben kürzlichen Absatz- und Produktionsrückgängen am chinesischen Markt sprechen auch andere Gründe gegen ein Investment in das Unternehmen von CEO Elon Musk. Zwei dieser Gründe möchte ich in diesem Artikel behandeln. Sehen wir uns also nachfolgend an, weshalb ich mir die Tesla-Aktie nach wie vor nicht in mein Depot legen werde.

Tesla möchte endgültig ins Haifischbecken springen

Mit der Gründung von Tesla ist Elon Musik bereits mehr oder weniger automatisch in das Haifischbecken der Autoindustrie gesprungen. Über Jahre hinweg wurde Tesla von den großen deutschen Haien unter den Autobauern wie Daimler, BMW und Volkswagen nicht wirklich ernst genommen.

Die Ankündigung, eine Europa-Gigafactory für Elektroautos gerade in Deutschland zu errichten und bereits 2021 die ersten Tesla-Wagen der Modellreihe Y vom Band rollen zu lassen, gleicht einem Affront gegen die deutsche Automobilindustrie.

Die neue Gigafactory, die eine Blaupause der Gigafactory in China sein soll, soll in Brandenburg am Standort Grünheide, südöstlich von Berlin, errichtet werden. Jährlich 100.000 Tesla-Autos sollen hier gefertigt werden. Aus volkswirtschaftlicher Sicht kann man diesen Schritt durchaus gutheißen, denn es werden so beispielsweise neue Arbeitsplätze geschaffen.

Außerdem setzt es ein Zeichen für Deutschland als attraktives Industrieland mit einer hohen Rechts- und Planungssicherheit. Dennoch erschließt sich mir (noch) nicht, wieso ausgerechnet Deutschland als Standort von Tesla ausgewählt worden ist.

Erhofft sich Elon Musk etwa, dass seine Elektroautos günstiger in Europa vertrieben werden können, etwa wegen eingesparter Logistik- und Zollkosten? Möchte er den großen deutschen Herstellern den Schneid abkaufen, indem er hervorragende deutsche Ingenieure zu sich in das Unternehmen lockt, etwa um attraktivere und qualitativ hochwertigere Autos herzustellen?