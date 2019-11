Die Euphorie der Anleger bezüglich der Fortschritte im Handelskonflikt erhielt in der Berichtswoche einen Dämpfer.

Die Euphorie der Anleger bezüglich der Fortschritte im Handelskonflikt erhielt in der Berichtswoche einen Dämpfer. US-Präsident Trump hatten Nachrichtenmeldungen zufolge vor dem Start in die Berichtswoche verkündet, es gäbe entweder einen „richtigen Deal“ mit China oder gar keinen. Dies verunsicherte die Anleger, während gleichzeitig auch die Unruhen in Hongkong stärker im Fokus der Finanzmärkte standen. Die Aktienbörsen zeigten sich nur gering verändert. Bundesanleihen und US-Treasuries waren hingegen gesucht.

Konjunkturdaten aus Asien wenig berauschend

Mit Blick auf die Konjunkturdaten gab es eine Reihe schwächerer Daten aus China. Die Industrieproduktion und auch der Einzelhandel lagen unter den Erwartungen. In Japan war das BIP im 3. Quartal ebenfalls schwach. In Deutschland konnte hingegen im dritten Quartal die technische Rezession – zwei Minusquartale in Folge – vermieden werden. Mit 0,1 Prozent lag das Bruttoinlandsprodukt im deutschen Wirtschaftsraum im Plus. Sowohl die privaten Haushalte als auch der Staat haben von Juli bis September mehr ausgegeben. Deutlich erholt zeigte sich zudem der ZEW-Index. Die hierbei befragten Finanzanalysten bescherten dem Stimmungsbarometer in der Erwartungskomponente einen Sprung nach vorn. Diese stieg um 20,7 auf minus 2,1 Punkte deutlich an. Das Vorankommen im Handelskonflikt und die Entwicklung im Brexit dürften in erster Linie positiv zu dieser Einschätzung beigetragen haben.

Aktien: Auf Indexebene zumeist kaum verändert

Höhenflug gebremst, Schwellenländer verlieren

Die im Rahmen des Handelskonfliktes rückläufige Risikofreude der Anleger bremste auch die Aktienmärkte. Dabei konnten viele Indizes am Dienstag zunächst innerhalb des Tageshandels neue Jahreshöchststände erzielen. Die Kursveränderungen an den weltweit großen Aktienmärkten wie Dow Jones Industrial Average, S&P 500, EURO STOXX 50-Index, DAX30-Index oder auch Nikkei 225-Index bewegten sich dann aber bis Freitagmittag in der überwiegenden Mehrheit zwischen plus und minus 0,5 Prozent. Der MSCI World-Index lag mit 0,2 Prozent im Minus.