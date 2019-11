Handelskonflikt, Strafzölle, Brexit, Rezessionsängste – diese Themen dominieren die Schlagzeilen. Aktienanlagen scheinen damit zurzeit kaum vermittelbar.

Handelskonflikt, Strafzölle, Brexit, Rezessionsängste – diese Themen dominieren die Schlagzeilen. Aktienanlagen scheinen damit zurzeit kaum vermittelbar. Aber: Auf der Suche nach Rendite führt an dieser Anlageklasse kein Weg vorbei. Denn das Zinsniveau wird aller Voraussicht nach auf unabsehbare Zeit um oder sogar unter null Prozent liegen.

Seit dem Ausbruch der Finanzkrise im Herbst 2008 pumpen die großen Notenbanken enorme Mengen an Liquidität in den Markt, zusammen rund 10 Bio. US-Dollar. Zunächst, um eine wirtschaftliche Kernschmelze zu verhindern und um Staaten und Währungen wie den Euro zu schützen. Die Zinsen blieben weiter niedrig, um die Wirtschaft zu stabilisieren, Kreditvergaben zu erleichtern und die kaum spürbare Inflation in Richtung des Zielwerts von zwei Prozent zu drücken. Und schließlich verharrt besonders die Europäische Zentralbank (EZB) bis heute im Krisenmodus mit Leitzinsen von 0,0% seit März 2016, um die Staaten Südeuropas zu stützen, die aus Sicht der EZB ohne Geld zum Nulltarif in die Krise zurückzufallen drohen.