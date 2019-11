Bei den Parlamentswahlen am 12. Dezember wird die britische Bevölkerung nun um weitere Aufklärung gebeten: Wie soll die Beziehung zwischen Großbritannien und der Europäischen Union (EU) in Zukunft genau aussehen?

Mein sechsjähriges Kind fragte mich vor Kurzem: „Mama, warum sprichst du immer noch über den Brexit?“ Gute Frage. „Naja“, antwortete ich, „Großbritannien war in einem Club mit der EU, hat jedoch beschlossen, dass es nicht mehr in dem Club sein möchte. Es ist aber trotzdem kompliziert, weil Großbritannien entscheiden muss, ob es die Freundschaft ganz aufkündigt oder weiterhin ein Freund bleibt, der manchmal in der Pause mitspielt.“



Die Frage, die beim Referendum gestellt wurde, ließ diesen Aspekt außer Acht. Sie lautete: Sollen wir in dem Club bleiben oder nicht? Bei den Parlamentswahlen am 12. Dezember wird die britische Bevölkerung nun um weitere Aufklärung gebeten: Wie soll die Beziehung zwischen Großbritannien und der Europäischen Union (EU) in Zukunft genau aussehen? Das ist keine gewöhnliche Wahl. Das ist ein neues Referendum.