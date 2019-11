Q3-Zahlen von EMX Royalty: Starke Bilanz und wachsendes Portfolio!

EMX Royalty (1,80 CAD | 1,23 Euro; CA26873J1075) befindet sich mit seiner Geschäftsstrategie auf Erfolgskurs. Der Verkauf von Liegenschaften, die Generierung von Royalties (Lizenzzahlungen), Vorauszahlungen und strategische Investitionen sorgten auch im dritten Quartal für starke Finanzergebnisse. So wurde in den drei Monaten ein Umsatz von 1,2 Mio. CAD erzielt. Dieser ergab sich aus Lizenzverträgen, Zinsen und Gewinnen aus Verkäufen, sowie Erträge aus Options- und sonstigen Geschäften. Der Cashflow insgesamt aus der laufenden Geschäftstätigkeit belief sich auf 2,6 Mio. CAD. Per Quartalsende verfügte EMX über liquide Mittel in Höhe von 74,1 Mio. CAD.

Betriebliche Entwicklung der Projekte in den USA

Ein wichtiges Standbein im EMX-Portfolio ist die beständige Einnahmequelle der Lizenzgebühren aus der Leeville-Liegenschaft. EMX erhielt 128 Unzen Gold und konnte diese für 247.000 CAD verkaufen. Das in Nordamerika liegende Leeville-Konzessionsgebiet gehört zum Joint Venture zwischen Barrick Gold und Newmont Goldcorp, Nevada Gold Mines. Da der Leeville-Komplex noch weiterentwickelt wird, wird auch die Lizenzgebühr von EMX entsprechend mitwachsen, das Ganze risikolos und ohne Zutun von EMX.

Im Südwesten der USA wird weiter an Kupferexplorationsprojekten gearbeitet, wobei die Partner von EMX dies mitfinanzieren. Partner ist hier South32, ein australisches Schwergewicht im Minenbereich (mehr hier). In Idaho konnte EMX drei Goldprojekte dem Portfolio hinzufügen, welche für Partnerschaften verfügbar sind. Eine besonders aussichtsreiche Beteiligung von EMX befindet sich in Alaska, im Goodpaster Minendistrikt. Hier liegt die hochgradige Pogo-Goldmine. EMX besitzt in dieser Region ein Lizenzabkommen mit NSR-Anteilen von 1 bis 3%, während Partner Millrock am Bohrprogramm für 2020 arbeitet.

Projektfortschritte in Skandinavien

Im dritten Quartal erwarb EMX mehrere neue Gold- und auch Nickel-Kupfersulfid-Projekte in Skandinavien. Partner wie beispielsweise Playfair Mining und Gold Line brachten bestehende Lizenzgebühren-Projekte voran. In Schweden glänzte Partner Boreal Metals mit guten Bohrergebnissen auf dem Gumsberg-Projekt (Zink, Silber, Blei).