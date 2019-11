FRANKFURT (dpa-AFX) - Weitere hoffnungsvolle Signale im US-chinesischen Handelsstreit und gute Vorgaben der Überseebörsen dürften den Dax am Montag stabilisieren. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt zeigte sich der X-Dax als Indikator des deutschen Börsenbarometers im Vergleich zum Freitagsschlussstand mit minus 0,08 Prozent auf 13 231 Punkte kaum verändert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Montagmorgen ebenfalls fast unverändert erwartet. Am Freitag hatte der Dax nochmals zugelegt und die sechste Gewinnwoche in Folge verbucht. Allerdings hat die jüngste Rally zuletzt an Kraft eingebüßt.

Im Handelskonflikt ließ die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Wochenende verlauten, dass die Verhandlungsführer miteinander telefoniert haben. Dabei soll es um die Kernanliegen beider Seiten für ein Teilabkommen gegangen sein. Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners schränkte hierzu jedoch ein: "Wenn die Beteiligten nach der Telefonschalte als einziges Ergebnis berichten, dass sie in engem Kontakt bleiben wollen, stimmt mich das sehr skeptisch. Für die Anleger bleibt es hier beim Wechselbad der Gefühle."