flatex Morning-news Öl (WTI)

Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI im Dezember-Kontrakt an der US-Terminbörse NYMEX konnte am Freitag parallel mit den neuen Rekordwerten an den US-Aktienmärkten klettern. Blickt man jedoch auf die jüngsten Projektionen der IEA, EIA und der OPEC, so könnte sich der Preis für das schwarze Gold in den nächsten Monaten leicht abwärts bewegen. Auch die Federal Reserve Bank of Richmond (eine der zwölf regionalen Feds) geht in ihrer jüngsten WTI-Prognose vom 13. November 2019 auf absehbare Zeit von fallenden Kursen aus.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Jahreshoch des 23. und 24. April 2019 bei 64,80 US-Dollar bis zum Jahrestief des 07. August 2019 bei 50,33 US-Dollar, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen zu ermitteln. Die Widerstände kämen bei 59,27/61,39 und 64,80 US-Dollar in Betracht. Die nächsten Unterstützungen fänden sich bei den Marken von 55,86/53,74 und 50,33 US-Dollar.





flatex-select

Long: DE000MF92T80 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Dec19

Short: DE000MF7JS50 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Dec19

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer ...