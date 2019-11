TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Nach dem starken Wochenabschluss mit neuen Rekorden an der Wall Street haben sich am Montag auch die Anleger in Asien nicht bitten lassen. Vor allem der zuletzt schwer ins Trudeln geratenen Hang-Seng-Index zeigte in Hongkong eine deutliche Reaktion auf die jüngsten Verluste.

Er gewann im späten Handel gut ein Prozent auf 26 605 Punkte. Belastet durch die Unruhen in der chinesischen Sonderverwaltungszone war der Hang-Seng zuletzt in sechs Tagen um bis zu sechs Prozent eingeknickt. Zur Freude der Demonstranten hat nun ein Gericht das derzeitige Vermummungsverbot als verfassungswidrig verworfen. Demonstranten in Hongkong tragen vielfach Masken und dicht schließende Brillen, um sich vor Tränengas oder Pfefferspray zu schützen. Viele wollen auch verhindern, dass sie identifiziert werden können.