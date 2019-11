5,173 Euro und 5,180 Euro - im Chart der Commerzbank Aktie sind dies die letzten beiden Tagestiefs der Bankaktie, die zuletzt einen deutlichen Rückschlag hinnehmen musste. Zum Vergleich: Am 6. November kratzte der Aktienkurs der Commerzbank noch am wichtigen charttechnischen Hindernis rund um die 6-Euro-Marke. Angesichts eines gescheiterten Ausbruchsversuchs entstand an dieser Zone aber ein antizyklisches Verkaufssignal, das die ...