Kaum veränderter Handelsstart an europäischen Aktienmärkten erwartet

Wien (www.aktiencheck.de) - Nach dem starken Finish am Freitag an der Wallstreet (US-Börsen fast 1% im Plus) handeln auch die asiatischen Börsen heute Morgen im Plus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Positiver Ausreißer: China mit +1%, wo nach den jüngsten schwachen Daten eine Zinssenkung die Hoffnung auf weiteren wirtschaftspolitischen Stimulus schüre (das überlagere offensichtlich sogar die weitere Eskalation in Hongkong). [ mehr