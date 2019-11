Volatilität – so geht’s

Um tatsächlich besser in die Zukunft von Kursen sehen zu können, wird die implizite Volatilität berechnet. Sie speist sich aus den Marktpreisen von Optionen und lässt Rückschlüsse auf die Schwankungsbreite des Basiswertes zu. Da das ausgesprochen kompliziert ist, bietet die Deutsche Börse praktischerweise einen Volatilitätsindex auf den Dax , den VDAX an. Je turbulenter es an der Börse zugeht, je höher fällt ein solcher Volatilitätsindex aus – so dass Kenner auch von einem Angst-Barometer sprechen. Der VDAX verzeichnete seine bisher höchsten Ausschläge (auf nahe 75 Prozent) während der Finanzkrise 2008, während er in „normalen“ Jahren eher um die 25 Prozent liegt.