FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag leicht gestiegen und hat damit an die Kursgewinne der vergangenen Handelswoche angeknüpft. Im Vormittagshandel wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1065 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1034 (Donnerstag: 1,0997) Dollar festgesetzt.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern profitiert der Euro weiterhin von enttäuschenden US-Konjunkturdaten, die den Dollar am Freitag belastet hatten. Im Oktober war die amerikanische Industrieproduktion überraschend deutlich gefallen.