Kann der DAX-Index seine Aufwärtsbewegung innerhalb des kommenden Monats auf sein altes Allzeithoch bei 13.600 Punkten fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.

Mit einiger Verzögerung im Vergleich zu den US-Aktienindizes, die bereits seit einigen Monaten von einem Höchststand zum nächsten eilen, pirscht sich nun auch der DAX-Index (ISIN: DE0008469008) langsam aber sicher an sein altes Allzeithoch bei 13.600 Punkten an. In den vergangenen 12 Monaten legte der Index trotz einiger Rückschläge um nahezu 20 Prozent zu. Allein seit Anfang Oktober, als der Index noch unterhalb von 12.000 Punkten notierte, konnte er seinen Wert nach der Veröffentlichung von zumeist besser als erwarteten Quartalszahlen und der erhoffen Deeskalation im Handelsstreit um mehr als 10 Prozent steigern. Mitte der vergangenen Woche trat der Index in eine ruhigere Marktphase ein, im Zuge derer innerhalb einer Bandbreite von 13.150 bis 13.250 Punkten gehandelt wurde.

Risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass der DAX-Index die aktuelle Ruhe nutzen wird, um zu einer Jahresendrally bis zum alten Allzeithoch bei 13.600 Punkten durchzustarten, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.