In der letzten Wochen brachten Übernahmegerüchte die Qiagen Aktie schon reichlich in Schwung. Heute setzt sich dies fort, nachdem der Biotech-Konzern Übernahmeangebote bestätigt hat. Aktuell notiert Qiagens Aktienkurs mit mehr als 12 Prozent im Plus bei 38,24 Euro, die bisherige Tagesspitze notiert bei 38,60 Euro. Zur Erinnerung: Am 9. Oktober lag das Papier noch bei 22,54 Euro, am 13. November notierte die Qiagen Aktie noch bei ...