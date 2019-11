Am späten Nachmittag meldet Golfino, dass man zahlungsunfähig ist. Das Unternehmen hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Der Geschäftsbetrieb ist jedoch nicht eingestellt.Im Geschäftsjahr 2017/2018 hat Golfino rote Zahlen geschrieben. Dies war das zweite Verlustjahr in der 33jährigen Firmenhistorie. In der Folge arbeitete man an einem Restrukturierungsprogramm. Banken haben sich aber entschieden, ...