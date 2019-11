Der kanadische Goldproduzent Barrick Gold (TSX ABX / WKN 870450), hat eine Übereinkunft in Bezug auf den Verkauf seiner 50%igen Beteiligung an Kalgoorlie Consolidated Gold Mines (Western Australia) abgeschlossen.

Käufer Saracen Mineral Holdings (ASX SAR / WKN A0MN37) verfügt bereits über zwei Goldminen in der Region Kalgoorlie (Carosue Dam und Thunderbox) und muss für die Übernahme der Anteile 750 Mio. Dollar in bar auf den Tisch legen. Barrick will mit dem Kapital die Bilanz des Konzerns stärken, in zukünftige Projekte investieren und so Werte für seine Aktionäre generieren.