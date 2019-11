Aurelius meldet den Abschluss eines weiteren Exit-Deals: Man habe den Verkauf der Scandinavian Cosmetics Group an den skandinavischen Investmentfonds Accent Equity 2017 abgeschlossen, meldet die Beteiligungs-Gesellschaft aus München am Montag. Zu den finanziellen Einzelheiten machen die Süddeutschen in ihrer heutigen Mitteilung keine Angaben. Der neue Eigentümer werde Scandinavian Cosmetics in der nächsten Wachstumsphase ...