Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die im Rahmen des Handelskonfliktes rückläufige Risikofreude der Anleger bremste auch die Aktienmärkte, so die Experten von Union Investment.Dabei hätten viele Indices am Dienstag zunächst innerhalb des Tageshandels neue Jahreshöchststände erzielen können. Die Kursveränderungen an den weltweit großen Aktienmärkten wie Dow Jones Industrial Average (ISIN US2605661048/ WKN 969420), S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0), EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814), DAX 30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) oder auch Nikkei 225-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) hätten sich dann aber bis Freitagmittag in der überwiegenden Mehrheit zwischen plus und minus 0,5 Prozent bewegt. [ mehr