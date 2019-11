SFC Energy hat am Montag weitere Details zu einem ersten Rahmenvertrag in der neuen Wasserstoff-Sparte vorgelegt. Bereits am Freitag hatte das süddeutsche Unternehmen im Rahmen seiner Neunmonatszahlen erste Eckdaten zu der Vereinbarung mit einem Gesamtvolumen zwischen 1,8 Millionen Euro und 5,3 Millionen Euro genannt. Abgeschlossen hat SFC Energy den bis Ende 2021 laufenden Vertrag mit dem Kooperationspartner adKor GmbH, an den ...