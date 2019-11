Bis zu vier Milliarden Euro will der Elektroauto-Hersteller Tesla in den Bau einer Gigafabrik im brandenburgischen Freienbrink investieren, berichtet die Bild. Bereits Ende 2021 sollen laut Musk die ersten Tesla vom Band laufen. Während Politik und Wirtschaft die Pläne überwiegend begrüßen, melden Umweltschützer Bedenken an. Es geht um zu schützende Tierarten. Stoppt der Tierschutz Musks ambitionierten Zeitplan?

Auf dem Baugrundstück für das geplante Tesla-Werkt in Brandenburg würden geschützte Reptilienarten sowie Baumfalken und Fledermäuse siedeln, erklärte Nabu-Geschäftsführerin Christiane Schröder gegenüber dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Weiterhin müssten für das Vorhaben 70 Hektar Kiefernwald gerodet werden. Tesla müsste dafür 210 Hektar anderswo aufforsten, so sieht es das brandenburgische Landeswaldgesetz vor.