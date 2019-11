Quickborn (www.aktiencheck.de) - Nach dem leichten Dämpfer im Jahr 2017 nimmt das Fintech-Wachstum in Deutschland wieder Fahrt auf, so die Analysten der comdirect bank.127 Finanz-Startups seien 2018 gegründet worden, ein Jahr zuvor seien es lediglich 118 gewesen. Insgesamt gebe es in Deutschland aktuell 898 Fintechs (Stand Ende September 2019). [ mehr