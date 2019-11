Your Family Entertainment plant Wandelanleihe

Your Family Entertainment will eine Wandelanleihe begeben. Diese soll einen Nennbetrag von 4.375.460 Euro haben. Eingeteilt ist sie in 2.573.800 Teilschuldverschreibungen zu je 1,70 Euro.Die Wandelanleihe läuft vom 1. Februar 2020 bis zum 31. März 2022. Die jährliche Verzinsung liegt bei 3,5 Prozent.Aktionäre haben ein Bezugsrecht im Verhältnis 4:1. Für vier Aktien können sie somit eine Teilschuldverschreibung ...