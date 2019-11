Die Korrektur will und will nicht enden. Die aktuelle Runde von Quartalsberichten der Cannabis-Unternehmen hat den Erosionsprozess im Sektor weiter vorangetrieben. In der letzten Woche war es für die Cronos Group soweit. Das Unternehmen legte die Finanzergebnisse für das September-Quartal vor.

Der Blick auf den Chart macht zudem deutlich, dass die Veröffentlichung der Zahlen die Aktie in einer durchaus prekären charttechnischen Lage „erwischte“. Um die aktuelle Konstellation einmal zu verdeutlichen, haben wir einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht.