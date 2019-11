Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Aphria Inc. vom 5.11. hieß es an dieser Stelle unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht richtet sich der Fokus aktuell auf den Bereich von 7,35 CAD. Dieser stellt offenkundig eine veritable Hürde dar. Spannend wird es, sollte es der Aktie gelingen, die 7,35 CAD zu überspringen. Auf der Unterseite scheint der Wert im Bereich von 6,0 CAD ordentlich abgesichert zu sein… Dennoch gilt: Geht es darunter, muss die Lage neu überdacht werden.“

Aphria Inc. selbst präsentierte vor einiger Zeit dem Markt ja ein sehr robustes Zahlenwerk für den aktuellen Berichtszeitraum. Dennoch konnte sich der Wert nicht den jüngsten Einflüssen entziehen und wurde sozusagen in „Sippenhaft“ genommen. Der Verkaufsdruck ließ nun eine wichtige Unterstützung bersten…

In der Folgezeit blieb es dabei. Die Aktie konnte nicht über die 7,35 CAD laufen. Der Bereich war wie vernagelt. So kam es, wie es kommen musste. Die massive Unterstützung bei 6,0 CAD geriet in den Fokus. Unter dem Einfluss der Hiobsbotschaften anderer Cannabis-Unternehmen kam auch die Aphria-Aktie ins Straucheln und setzte unter die 6,0 CAD. Damit hat sich ein klassisches Verkaufssignal generiert. Dieses könnte sich nun bis in den Bereich von 5,0 CAD (Tief aus dem Dezember 2018) Bahn brechen. Sollte es für die Aktie auch darunter gehen, muss die Lage noch einmal komplett neu bewertet werden. Ein rasches Comeback der Aktie oberhalb von 6,0 CAD würde hingegen für Entspannung sorgen und das aktivierte Verkaufssignal wieder neutralisieren. Eine nachhaltige Entspannung ist aus unserer Sicht erst oberhalb von 7,35 CAD zu erwarten.