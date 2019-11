Erneut scheint die Medigene Aktie Anlauf zu nehmen, sich aus einer möglichen charttechnischen Bodenbildung nach oben abzusetzen. Im Fokus stehen dabei weiter die Unterstützungen oberhalb von 5,50 Euro, die bereits Mitte August eine Rolle spielten, in den letzten Wochen mit mehreren Tests aber zunehmend an Bedeutung für die kurzfristige Kurstendenz bei der Medigene Aktie gewinnen konnten. Am heutigen Montag setzt sich der Aktienkurs ...