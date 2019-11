Unsere letzte Kommentierung zu Advanced Micro Devices überschrieben wir am 05.11. noch mit „Frisches Kaufsignal ist da!“ und thematisierten damals den Ausbruch über den massiven Widerstandsbereich von 35,0 US-Dollar.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 05.11. hieß es u.a. „[…] Die Aktie ging gestern (04.11.) mit knapp 36,3 US-Dollar aus dem Handel. Damit konnte der Widerstandsbereich um 35,0 US-Dollar ausgehebelt werden. Nun gilt es jedoch, dieses Ausbruchsszenario zu manifestieren. Mit anderen Worten – jeder Tag oberhalb von 35,0 US-Dollar ist ein guter Handelstag; zumindest aus bullischer Sicht. Idealerweise geht es nun nicht mehr unter die Zone 34 / 35 US-Dollar. Sollte es dennoch darunter gehen, muss die Lage aus unserer Sicht neu bewertet werden. Kommen wir zu den möglichen Bewegungszielen auf der Oberseite. Um nach potentiellen Bewegungszielen Ausschau zu halten, muss man weit in die Vergangenheit zurück. Anfang 2006 bildete die Aktie im Bereich von 40,0 US-Dollar ein markantes Hoch aus; aus unserer Sicht ein mögliches Bewegungsziel.“



Nach einer kurzen Phase, in der die Aktie Kraft für höhere Aufgaben zu sammeln schien, legte der Wert zuletzt wieder den Vorwärtsgang ein. Wichtig war es in diesem Zusammenhang, dass sich die Konsolidierung oberhalb von 35,0 US-Dollar abspielte und so das Ausbruchsszenario nicht in Bedrängnis geriet.

Am Freitag der vergangenen Handelswoche markierte die Aktie mit 39,4 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Hoch und steht damit unmittelbar vor dem massiven Widerstandsbereich von 40,0 US-Dollar. Die aktuelle Bewegung ist überkauft, aber noch macht die Aktie keine Anstalten, in eine größere Konsolidierung eintreten zu wollen.

Kurzum: Ein Ausbruch über die 40,0 US-Dollar könnte noch einmal frische Kräfte freisetzen und die Bewegung weiter tragen. Obacht ist dennoch geboten. Aufgrund des exponierten Kursniveaus ist die Gefahr einsetzender Gewinnmitnahmen gegeben. Unter die Zone 35 / 34 US-Dollar sollte es nicht mehr gehen. Anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden.